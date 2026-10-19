Госстандарт и Национальное агентство по туризму рассмотрели вопросы разработки государственных стандартов и создания технического комитета по стандартизации в сфере туризма

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, основной темой стало развитие Программы разработки государственных стандартов Республики Беларусь в сфере туризма на 2025 – 2027 гг.

Так, из 12 запланированных стандартов утверждено уже три. Они касаются требований к гостиницам (изменение в действующий стандарт), экскурсионному обслуживанию и к туристическим информационным символам и пиктограммам. Работы еще по двум документам находятся на стадии завершения.

Стороны также обсудили вопросы деятельности органов по сертификации гостиниц.

Формирующийся комплекс стандартов в сфере туризма должен поддерживаться в актуальном состоянии и развиваться с учетом передовых международных стандартов. Из запланированных к разработке стандартов более 50% гармонизированы с международными требованиями.

В этой связи актуально участие специалистов в сфере туризма в международных и межгосударственных технических комитетах по стандартизации, а также создание профильного национального технического комитета по стандартизации. По мнению участников совещания, он объединит специалистов организаций, оказывающих услуги в сфере туризма, потребителей таких услуг, регуляторов и всех заинтересованных.

В рабочей встрече приняли участие специалисты комитета, БелГИСС и Национального агентства по туризму.