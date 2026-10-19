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Экономика РБ
ГОССТАНДАРТ И НАЦАГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ РАССМОТРЕЛИ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ ТЕХКОМИТЕТА В СФЕРЕ ТУРИЗМА
10:33 20.10.2026
Госстандарт и Национальное агентство по туризму рассмотрели вопросы разработки государственных стандартов и создания технического комитета по стандартизации в сфере туризма
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, основной темой стало развитие Программы разработки государственных стандартов Республики Беларусь в сфере туризма на 2025 – 2027 гг.
Так, из 12 запланированных стандартов утверждено уже три. Они касаются требований к гостиницам (изменение в действующий стандарт), экскурсионному обслуживанию и к туристическим информационным символам и пиктограммам. Работы еще по двум документам находятся на стадии завершения.
Стороны также обсудили вопросы деятельности органов по сертификации гостиниц.
Формирующийся комплекс стандартов в сфере туризма должен поддерживаться в актуальном состоянии и развиваться с учетом передовых международных стандартов. Из запланированных к разработке стандартов более 50% гармонизированы с международными требованиями.
В этой связи актуально участие специалистов в сфере туризма в международных и межгосударственных технических комитетах по стандартизации, а также создание профильного национального технического комитета по стандартизации. По мнению участников совещания, он объединит специалистов организаций, оказывающих услуги в сфере туризма, потребителей таких услуг, регуляторов и всех заинтересованных.
В рабочей встрече приняли участие специалисты комитета, БелГИСС и Национального агентства по туризму.
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