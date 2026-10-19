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Экономика РБ
ТУРЧИН: НА СТРАНЫ ШОС ПРИХОДИТСЯ БОЛЕЕ 76% ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ
10:15 20.10.2026
На страны ШОС приходится более 76% внешней торговли Беларуси. Соответствующие данные по итогам прошлого года привел премьер-министр Беларуси Александр Турчин в ходе заседания Совета глав правительств организации в узком составе в Таджикистане, передает пресс-служба Совмина.
Глава Правительства подчеркнул, что Минск искренне гордится стратегическим статусом государств-членов объединения как ключевых экономических партнеров страны. По его словам, столь внушительные торгово-экономические показатели подкрепляют глубокую убежденность белорусской стороны в необходимости концентрации совместных усилий на проектах, способных обеспечить долгосрочный рост как взаимной торговли, так и инвестиций.
В качестве приоритетных направлений взаимодействия Александр Турчин выделил формирование устойчивых производственных цепочек. Речь идет о тесной промышленной кооперации, включая машиностроение, сельское хозяйство, цифровую экономику и другие перспективные сектора.
Премьер-министр отметил, что Беларусь рассматривает каждую встречу в рамках ШОС как непосредственную возможность для перехода от общих деклараций к конкретным договоренностям.
«Наши страны имеют взаимодополняющие производственные и технологические компетенции, и мы можем всецело задействовать их в совместной деятельности», — резюмировал руководитель белорусского кабмина.
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