На страны ШОС приходится более 76% внешней торговли Беларуси. Соответствующие данные по итогам прошлого года привел премьер-министр Беларуси Александр Турчин в ходе заседания Совета глав правительств организации в узком составе в Таджикистане, передает пресс-служба Совмина.

Глава Правительства подчеркнул, что Минск искренне гордится стратегическим статусом государств-членов объединения как ключевых экономических партнеров страны. По его словам, столь внушительные торгово-экономические показатели подкрепляют глубокую убежденность белорусской стороны в необходимости концентрации совместных усилий на проектах, способных обеспечить долгосрочный рост как взаимной торговли, так и инвестиций.

В качестве приоритетных направлений взаимодействия Александр Турчин выделил формирование устойчивых производственных цепочек. Речь идет о тесной промышленной кооперации, включая машиностроение, сельское хозяйство, цифровую экономику и другие перспективные сектора.

Премьер-министр отметил, что Беларусь рассматривает каждую встречу в рамках ШОС как непосредственную возможность для перехода от общих деклараций к конкретным договоренностям.

«Наши страны имеют взаимодополняющие производственные и технологические компетенции, и мы можем всецело задействовать их в совместной деятельности», — резюмировал руководитель белорусского кабмина.