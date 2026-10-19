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Экономика РБ
БУТБ ПРОВЕЛА БИРЖЕВОЙ КВЕСТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ БГСХА
09:34 20.10.2026
Белорусская универсальная товарная биржа расширяет перечень мероприятий, направленных на популяризацию биржевой торговли.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в дополнение к традиционной интеллектуальной игре в жанре паб-квиза «Биржемания» в центральном офисе БУТБ состоялась игра-квест «БиржеWiKi», участие в которой приняли студенты Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (БГСХА).
Квест позволил будущим специалистам агропромышленного комплекса погрузиться в реальную атмосферу биржевой торговли и проверить свои знания на практике.
Участники разделились на 3 команды: «Трейдеры», «Маклеры» и «Брокеры», каждой из которых нужно было пройти 6 тематических локаций, раскрывающих определенные аспекты работы товарной биржи:
«Рождение биржевой торговли» – история возникновения и эволюция биржевого дела.
«Язык биржевой торговли» – язык жестов биржевого рынка.
«Товарный кодекс» – правила и нормативное регулирование биржевой деятельности.
«Время – деньги» – денежное обращение в разные периоды развития торговли.
«Биржевое время» – особенности участия в торгах иностранных компаний, находящихся в разных часовых поясах.
«Заявка на успех» – практическая отработка полученных знаний.
Кульминацией квеста стало проведение учебных биржевых торгов, в ходе которых студенты подавали заявки на покупку и продажу, анализировали конъюнктуру рынка и совершали биржевые сделки.
Успешное прохождение квеста потребовало от студентов БГСХА не только теоретической подготовки, но и умения работать в команде, быстро принимать решения и мыслить нестандартно. По словам организаторов, квест «БиржеWiKi» удачно объединил академическую теорию с реальной практикой, показав, насколько динамичным и многогранным может быть мир биржевой торговли.
Победители и призеры квеста получили заряд положительных эмоций и, что еще важнее, – ценный опыт заключения биржевых сделок, который обязательно пригодится им в будущей профессиональной деятельности.
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