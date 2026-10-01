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Экономика РБ


В МИНТРУДА БЕЛАРУСИ ПОДСЧИТАЛИ ГАРАНТИРОВАННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА


17:18 19.10.2026

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси подсчитали, на какую финансовую поддержку от государства могут рассчитывать белорусские семьи при рождении детей.

Как сообщает При рождении первенца базовый пакет поддержки составляет 5834,07 рубля. В эту сумму входит единовременное пособие на первого ребенка (5303,7 рубля) и выплата за постановку на учет в учреждении здравоохранения до 12-недельного срока беременности (530,37 рубля). Кроме того, трудоустроенные молодые мамы получают пособие по беременности и родам, средний размер которого за весь период больничного листа составляет около 7,9 тысячи рублей, хотя и рассчитывается в каждом случае индивидуально.

С появлением в доме второго малыша государственная помощь увеличивается, и семейный бюджет сразу пополняется на 7955,55 рубля. Данный объем формируется из повышенного единовременного пособия на второго и последующих детей (7425,18 рубля) и стандартной выплаты за раннее обращение к врачам во время беременности (530,37 рубля). Работающие белоруски также сохраняют за собой право на индивидуальные выплаты по больничному листу.

Наиболее весомый пакет долгосрочной поддержки предусмотрен для многодетных родителей. При рождении третьего и последующих детей семья получает аналогичные единовременные выплаты в размере 7955,55 рубля и стандартный декретный больничный. Главным же бонусом становится назначение семейного капитала, сумма которого на сегодняшний день составляет 35 505 рублей, что открывает перед большими семьями новые возможности для улучшения жилищных условий или оплаты образования.
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