Экономика РБ

В СТАБФОНДЫ БЕЛАРУСИ ЗАЛОЖАТ ОКОЛО 150 ТЫС. ТОНН ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

16:21 19.10.2026 В стабфонды Беларуси заложат около 150 тыс. тонн фруктов и овощей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Картофель, капуста, морковь, лук – все это закладывается в хранилища с серьезным запасом. Продукция, которая попадает в стабфонды, соответствует ГОСТу, что подтверждено протоколами испытаний. Готовы и сами хранилища, камеры прошли аттестацию. Для каждой культуры аграрии настраивают определенный микроклимат. Это позволит сохранить полезные свойства овощей и фруктов вплоть до лета. Формирование стабфондов завершат до 15 ноября.