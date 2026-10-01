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Экономика РБ
В СТАБФОНДЫ БЕЛАРУСИ ЗАЛОЖАТ ОКОЛО 150 ТЫС. ТОНН ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
16:21 19.10.2026
В стабфонды Беларуси заложат около 150 тыс. тонн фруктов и овощей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Картофель, капуста, морковь, лук – все это закладывается в хранилища с серьезным запасом.
Продукция, которая попадает в стабфонды, соответствует ГОСТу, что подтверждено протоколами испытаний. Готовы и сами хранилища, камеры прошли аттестацию. Для каждой культуры аграрии настраивают определенный микроклимат. Это позволит сохранить полезные свойства овощей и фруктов вплоть до лета.
Формирование стабфондов завершат до 15 ноября.
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