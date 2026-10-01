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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ОГУРЦЫ И ТОМАТЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ГОСНУЖД
15:29 19.10.2026
Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси от 13 октября 2026 года установлены предельные максимальные отпускные цены на свежие огурцы (длинноплодные, среднеплодные) и томаты (красные, кроме вишневидных и кистей томатов), реализуемые производителями юридическим лицам в целях выполнения ими государственного заказа или поставляемые заготовителям в качестве выполнения государственного заказа.
Срок действия отпускных цен предусматривается постановлением на межсезонный период.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сельскохозяйственного ведомства, документ принят с целью обеспечения поставок на внутренний рынок продукции отечественного производства по приемлемым ценам.
Так, предельная максимальная отпускная цена в зависимости от условий доставки составит на огурцы 6,1-6,4 рублей за килограмм, на томаты - 6,9-7,24 рублей за килограмм.
Ограничение отпускных цен действует только в межсезонный период 2026/2027 года, который в отношении огурцов длится с 1 ноября 2026 г. по 31 марта 2027 г., томатов - с 1 ноября 2026 г. по 30 апреля 2027 г.
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