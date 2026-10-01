ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.10.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ УСТАНОВЛЕНЫ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ОГУРЦЫ И ТОМАТЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ГОСНУЖД


15:29 19.10.2026

Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси от 13 октября 2026 года установлены предельные максимальные отпускные цены на свежие огурцы (длинноплодные, среднеплодные) и томаты (красные, кроме вишневидных и кистей томатов), реализуемые производителями юридическим лицам в целях выполнения ими государственного заказа или поставляемые заготовителям в качестве выполнения государственного заказа.

Срок действия отпускных цен предусматривается постановлением на межсезонный период.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сельскохозяйственного ведомства, документ принят с целью обеспечения поставок на внутренний рынок продукции отечественного производства по приемлемым ценам.

Так, предельная максимальная отпускная цена в зависимости от условий доставки составит на огурцы 6,1-6,4 рублей за килограмм, на томаты - 6,9-7,24 рублей за килограмм.

Ограничение отпускных цен действует только в межсезонный период 2026/2027 года, который в отношении огурцов длится с 1 ноября 2026 г. по 31 марта 2027 г., томатов - с 1 ноября 2026 г. по 30 апреля 2027 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.10.2026
валюта курс
EUR 3.3565
USD 2.9950
RUB 3.6127
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.10.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3555 -0.0325
USD 2.9950 -0.0148
RUB 3.6127 +0.0087
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3500 3.3540
USD 2.9890 2.9960
RUB 3.4320 3.5990
подробнее

Конвертация в банках
на 19.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1200 1.1210
EUR/RUB 94.0000 98.5300
USD/RUB 83.0500 87.0470
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте