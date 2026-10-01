В Беларуси выросла конкуренция среди IT-специалистов. Соотношение количества претендентов на одну вакансию достигло рекордного уровня с начала года — до 106 человек. Рекрутеры порою физически не успевают обрабатывать поток резюме. Такими данными с ЭКОПРЕСС поделился исследовательский центр rabota.by.

В офисных, интеллектуальных и творческих направлениях стало сложнее найти работу. Рынок труда находится в зоне профицита соискателей и в IT-сфере. В среднем по всей стране в сентябре было 31,4 резюме на место.

И хотя конкуренция в IT остается высокой везде, распределена она неравномерно. На одно место в Минской области в сентябре претендует 26,3 соискателя, а в других регионах — в 2-4 раза больше. Так, в Витебской области на одну вакансию приходится 58,1 резюме, в Брестской — 68, в Могилевской — 81,5, а в Гомельской — 89. Сложнее всего найти работу айтишникам в Гродненском регионе, где за одно место соперничают 106 специалистов.

«Такой уровень конкуренции не означает, что люди сидят без работы. Конкуренция выросла в том числе внутри сферы — среди людей, которые ищут лучшие условия или иную позицию, больше соответствующую их амбициям и желаниям», — отмечают специалисты rabota.by.

Еще одна причина роста конкуренции кроется в возросшей популярности Беларуси для специалистов из других стран. Так, около 57% откликов на IT-вакансии в сентябре поступило от иностранных граждан.

Внутри самой IT сферы есть позиции с совершенно разным уровнем конкуренции среди соискателей. На позициях дата-сайентист, DevOps-инженер и специалист по информационной безопасности конкуренция ниже, чем, например, на руководителя проектов или аналитика.

В целом по рынку в сентябре количество вакансий для IT специалистов снизилось на 18,2% к началу года, а количество активных резюме, наоборот, выросло на 21%. Такое число соискателей рынок пока не готов принять.

Ситуация в белорусском IT — это часть глобальной трансформации сферы IT. В этом году ряд компаний сократили сотрудников или заявили о таком намерении — Oracle, Amazon, Meta. Не все уволенные сотрудники были IT-специалистами, но это сигнал о больших процессах оптимизации в технологической сфере по всему миру.

На тенденцию влияет смена подходов: всё больше компаний берут IT-специалистов не «на вырост», а под конкретные задачи.

«Мы видим, что компании сейчас не готовы вкладывать время и деньги в развитие «джунов». Всё чаще решают брать опытных специалистов уровня Middle и выше, которые быстро адаптируются и могут сразу закрыть текущие задачи», — отмечает исследовательский центр rabota.by.