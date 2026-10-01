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Экономика РБ


С ПОЛКАМИ И ГЕНЕРАТОРОМ. В МИНСКЕ ПОКАЗАЛИ АВТОМАГАЗИН МАЗ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ


14:03 19.10.2026

В Минске показали новую модель автомагазина – среднетоннажный грузовик МАЗ-365 120 («Тарго 8»). Первый фургон передан компании «Доброном» и станет частью сети «Копеечка». Магазины на колесах ритейлера обслуживают небольшие деревни в Минской и Витебской областях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании «Доброном», грузовик уже оборудован под автомагазин: в нем установлены холодильники, стеллажи и морозильная ларь. В фургоне действует автономная инверторная система, которая поддерживает стабильный температурный режим для хранения продукции. Комфортно будет и покупателям: летом можно включить кондиционер, зимой – автономный независимый отопитель.

МАЗ-365 120 основан на новом шасси собственного производства и оснащен 151-сильным дизельным мотором, работающим в паре с 6‐ступенчатой роботизированной коробкой передач. Полная масса грузовика достигает 8 тонн. Для водителя предусмотрена современная кабина.

Автомагазин может работать без подключения к сети. Дизельный генератор на 7 киловатт спроектировали с запасом мощности – с расчетом на холодильные установки и стабильный микроклимат в кузове. Система накопителей над стеллажами позволяет эффективно использовать торговое пространство. Для разных видов продуктов – свои полки: места выделены под фрукты и овощи, бакалею, напитки и хлебобулочные изделия. Специальные ограничители и крепления не позволят им выпасть во время движения.

Автомагазин будет курсировать между малыми населенными пунктами. Расширение автопарка позволит запустить новые маршруты и охватить больше деревень в Минской и Витебской областях.

«Мы как ритейлер сокращаем разрыв в качестве обслуживания между городом и селом. Многие небольшие деревни не имеют своих магазинов, а до ближайшего может быть несколько километров. Местным жителям, особенно людям пожилого возраста, тяжело преодолевать такие расстояния. Современный автомагазин позволяет за один рейс посетить десятки деревень и обслужить сотни покупателей. Новая модель создана с учетом наших пожеланий и рекомендаций как по автономной работе, так и по эргономике. Это позволит привезти больше товаров и сделать посещение магазина уютнее», – отмечают в компании «Доброном».

Автомобиль соответствует экологическому классу «Евро 5». Выхлопы от него сведены к минимуму. Попасть внутрь можно через боковую дверь по небольшой лестнице с поручнями. По просьбе компании «Доброном» разработана заниженная откидная ступень – с заботой о людях постарше.

«Доброном» стал одним из первых в Беларуси, кто начнет эксплуатацию среднетоннажных автомобилей из новой линейки МАЗ. Совместная работа позволит нам и дальше вырабатывать современные эффективные решения для городской и региональной логистики, расширять конфигурации среднетоннажной техники, адаптируя их под требования потребителей и обеспечивая широкий выбор решений для бизнеса, способствуя развитию транспортного сегмента крупных розничных сетей», – уточняют в ОАО «МАЗ».

Первые автомагазины «Копеечка» появились в марте 2026 года. Их запустили для почти 100 деревень в Толочинском районе, после чего проект масштабировали, охватив другие районы и регионы. Магазин на колесах привозит более 400 видов товаров: хлеб, молочную продукцию, охлажденное мясо, овощи, фрукты и бакалею. Цены обычные, как и в стационарных магазинах, а оплатить покупки можно наличными, картой или смартфоном. Для пенсионеров действует социальная карта. Если какого-то товара нет, продавец сделает запрос и привезет в следующий раз.
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