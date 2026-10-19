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Экономика РБ
ПРОДУКЦИЯ ОАО «СТАНКОГОМЕЛЬ» - В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ НА РЫНКЕ РОССИИ
13:59 19.10.2026
Продукция ОАО «СтанкоГомель» стала лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации» — 2026. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил заместитель директора по кадрам и идеологической работе завода Сергей Плющев.
«Наше предприятие уже не первый раз отмечено организаторами этого престижного конкурса. Прошлый успех датировался 2024 годом. Сейчас же в номинации «Продукция производственно-технического назначения» лучшими признаны станки консольно-фрезерные модельного ряда FSS/FU450/350», — рассказал Сергей Плющев.
Руководитель отметил, что вертикальный консольно-фрезерный станок предназначен для механической обработки резанием различных деталей из черных и цветных металлов, чугуна, нержавеющей стали и пластмасс. Он незаменим для фрезерования плоскостей, обработки пазов и углов, сверления и растачивания, изготовления оснастки. Может быть использован в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства. Основные цели конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации» — поддержка белорусских производителей, выпускающих конкурентоспособные товары, повышение их экспортных возможностей и имиджа на российском рынке.
Это уникальная возможность для отечественных предприятий продемонстрировать качество продукции и укрепить свои позиции на рынке России. Конкурс предоставляет эффективный инструмент продвижения, основанный на объективной оценке качества, что, в свою очередь, повышает доверие и влияет на выбор потребителя. В этом году лауреатами стали 71 товар и услуга от 48 организаций. Предприятия, товары которых удостоены звания лауреата, будут награждены дипломами и получат право применения знака конкурса в маркировке продукции, документации и в рекламных материалах в течение двух лет.
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