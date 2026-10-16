Экономика РБ

МНОГОТОННЫМИ МАЗАМИ ИСПЫТАЛИ НАГРУЗКУ НА НОВУЮ ВЕТКУ МОСТА ЧЕРЕЗ МУХАВЕЦ В БРЕСТЕ

11:36 19.10.2026 Сотрудники мостовой лаборатории «БелдорНИИ» завершили комплексную проверку несущей способности новой ветки путепровода через Мухавец. Главной целью работ стало подтверждение соответствия конструкций проектным расчетам. Как сообщает Telegram-канал Минского автозавода, в ходе практических испытаний специалисты задействовали четыре груженых самосвала МАЗ массой 33 тонны каждый. Общая нагрузка на строящийся объект составила 132 тонны. Результаты этих измерений лягут в основу финального отчета о несущей способности конструкций.