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Экономика РБ
МНОГОТОННЫМИ МАЗАМИ ИСПЫТАЛИ НАГРУЗКУ НА НОВУЮ ВЕТКУ МОСТА ЧЕРЕЗ МУХАВЕЦ В БРЕСТЕ
11:36 19.10.2026
Сотрудники мостовой лаборатории «БелдорНИИ» завершили комплексную проверку несущей способности новой ветки путепровода через Мухавец. Главной целью работ стало подтверждение соответствия конструкций проектным расчетам.
Как сообщает Telegram-канал Минского автозавода, в ходе практических испытаний специалисты задействовали четыре груженых самосвала МАЗ массой 33 тонны каждый. Общая нагрузка на строящийся объект составила 132 тонны. Результаты этих измерений лягут в основу финального отчета о несущей способности конструкций.
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