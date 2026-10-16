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Экономика РБ


МАПИД УСКОРИЛ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА НА ПРОСПЕКТЕ НЕЗАВИСИМОСТИ В МИНСКЕ


11:19 19.10.2026

МАПИД строит три многоэтажных дома на пересечении проспекта Независимости и улицы Курсанта Гвишиани в Минске.

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Минскстрой», всего за месяц строители совершили заметный рывок на объекте, где ранее велись лишь фундаментные работы. На сегодняшний день в первом доме уже смонтировано 11 этажей, во втором корпусе возвели девять уровней, а на площадке третьей высотки начался монтаж первого этажа.

Одновременно с ростом жилых домов специалисты активно развивают инфраструктуру будущего квартала. Сейчас на площадке ударными темпами идет прокладка инженерных сетей, возведение технических сооружений и обустройство просторных плоскостных автостоянок.

Над созданием нового жилого пространства работает проверенная команда столичных предприятий. Заказчиком объекта выступает «УКС Заводского района г. Минска», генеральным подрядчиком — ОАО «МАПИД», а за проектирование отвечает институт «Минскпроект».
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