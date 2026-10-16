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Экономика РБ


БЕЛАЭС ВЫРАБОТАЛА БОЛЕЕ 68 МЛРД КВТ.Ч ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ


10:57 19.10.2026

Объем производства электрической энергии на БелАЭС уже составил более 68 млрд кВт.ч. Это позволило сэкономить порядка 18 млрд куб.м природного газа, а также обеспечить удовлетворение спроса на электрическую энергию в стране. Об этом заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич на сессии "Устойчивость как ответ на геополитические шоки" во время Российской энергетической недели, сообщает

"БелАЭС сейчас на 40% обеспечивает удовлетворение потребностей нашей страны в электрической энергии. События последних лет еще раз подтверждают правильность и последовательность наших решений в энергетике. Чтобы обеспечить надежность энергоснабжения, работу нужно выстраивать на годы вперед. Она должна базироваться на выстраивании долгосрочных договоренностей с партнерами, формировании необходимого резерва генерирующих мощностей и модернизации энергетической инфраструктуры", - сказал Виктор Каранкевич.

Заместитель премьер-министра отметил, что ввод в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции позволил значительно повысить устойчивость энергосистемы страны и гармонично дополнить газовую генерацию. "Проект, который реализован совместно с нашим генеральным стратегическим партнером - госкорпорацией "Росатом" - позволил получить надежный энергоисточник для обеспечения базовых нагрузок и дальнейшего удовлетворения возрастающего спроса на электрическую энергию", - отметил вице-премьер.

В текущей пятилетке планируется модернизация действующих генерирующих мощностей, дальнейшее развитие возобновляемых источников энергии и объектов, работающих на местных видах топлива, с целью повышения доли использования местных видов топлива в общем энергобалансе. "В перспективе с целью удовлетворения возрастающего спроса на электрическую энергию, который имеет устойчивый характер, мы планируем дальнейшее развитие атомной энергетики. В ноябре прошлого года принято решение о проработке вопроса сооружения третьего энергоблока. Также изучается возможность в долгосрочной перспективе строительства второй атомной электростанции", - добавил Виктор Каранкевич.

"Таким образом, существующая структура генерирующих мощностей позволяет обеспечить надежное бесперебойное снабжение потребителей нашей страны энергоресурсами в востребованных объемах и является основой для обеспечения энергетической безопасности нашего государства", - заключил вице-премьер.
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