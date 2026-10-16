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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ОБНОВЛЕНЫ ЦЕНЫ НА ДРАГМЕТАЛЛЫ, СКУПАЕМЫЕ У НАСЕЛЕНИЯ


10:08 19.10.2026

Постановлением Министерства финансов от 14 октября 2026 г. №54 установлены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, в частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:

золото – 375 пробы – Br 140,46 (ранее Br 151,87); 500 – Br 187,28 (ранее Br 202,49); 583, 585 – Br 219,12 (ранее Br 236,91); 750 – 280,92 (ранее Br 303,74); 900 – Br 337,10 (ранее Br 364,48); 916 – Br 343,10 (ранее Br 370,96); 950 – Br 355,83 (ранее Br 384,73); 958 – Br 358,83 (ранее Br 387,97);

платина – 950 – Br 145,80 (ранее Br 155,80);

серебро – 750 – Br 4,10 (ранее Br 4,55); 800 – Br 4,37 (ранее Br 4,86); 875 – Br 4,78 (ранее Br 5,31); 916 – Br 5,00 (ранее Br 5,56); 925 – Br 5,05 (ранее Br 5,61); 960 – Br 5,24 (ранее Br 5,83).

Правовой акт вступает в силу с 20 октября 2026 г.
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