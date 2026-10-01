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Экономика РБ


ОТ СВЯЗИ ДО БРОНИ: ГОСКОМВОЕНПРОМ ПРЕДСТАВИЛ СВОИ РАЗРАБОТКИ В ХОДЕ УЧЕНИЙ ОДКБ


15:44 16.10.2026

На полигоне Лосвидо в рамках учений ОДКБ «Нерушимое братство – 2026» Госкомвоенпром продемонстрировал передовые разработки и образцы вооружения, которые уже состоят на вооружении белорусской армии и определяют облик современного боя.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомвоенпрома, в экспозиции — современные средства связи и управления, комплексы радиоэлектронной борьбы и противодействия беспилотникам, вычислительная техника и автоматизированные системы управления, оптико-электронные приборы и приборы ночного видения, бронетанковое вооружение, а также беспилотные авиационные комплексы различного назначения.

Учения объединили воинские контингенты России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Показ техники стал практической площадкой для обмена опытом и демонстрации реальных возможностей белорусского ВПК.

Госкомвоенпром продолжает работать над укреплением обороноспособности Союзного государства и коллективной безопасности ОДКБ.
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