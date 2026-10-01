Постановлением Министерства образования Беларуси от 8 октября 2026 г. № 172 установлен график проведения централизованного тестирования (ЦТ) в 2027 году.

Как сообщает Национальный правовой портал, ЦТ по соответствующим предметам пройдет в 2027 году с 27 мая по 7 июня:

белорусский и русский языки – 31 мая;

история Беларуси в контексте всемирной истории, обществоведение, химия, физика, – 27 мая, 7 июня;

математика, биология, география, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 27 мая, 4 июня.

Также назначены резервные дни для проведения ЦТ:

19 июня можно будет пройти тест по всем предметам;

23 июня – вторая дата для сдачи экзамена по русскому и белорусскому языкам, 21 июня – по остальным предметам, входящим в список учебных предметов для проведения ЦТ.

Для прохождения ЦТ в резервные дни абитуриенты должны пройти регистрацию с 8 по 11 июня.

Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни – 11.00.

Время работы пунктов регистрации для прохождения централизованного тестирования – с 9.00 до 19.00 (в субботние дни (10 и 17 апреля) – с 9.00 до 18.00).

Сертификаты ЦТ будут выдаваться с 1 июля.

Документом также установлен перечень учреждений образования, определенных пунктами проведения ЦТ и пунктами регистрации для прохождения ЦТ. В него вошло 40 учреждений образования в крупных районных, областных центрах и столице.

Кроме того, правовым актом утверждена Инструкция об определении требований к организации пунктов регистрации для прохождения централизованного тестирования, аудиторий (помещений) для проведения централизованного тестирования.

Согласно постановлению № 172: база данных абитуриентов формируется посредством автоматизированной информационной системы «Общереспубликанский банк данных участников централизованного тестирования»; абитуриенты распределяются по аудиториям в пунктах проведения централизованного тестирования с использованием списков абитуриентов, составленных методом случайного выбора.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.