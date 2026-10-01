В Беларуси грузооборот транспорта в январе-сентябре 2026 г. составил 55 005 млн. тонно-километров, или 102,9% к соответствующему периоду 2025 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, в январе – сентябре 2026 г. пассажирооборот транспорта составил 21 904,8 млн. пассажиро-километров, или 107,6% к соответствующему периоду 2025 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1230,6 млн. человек, или 99,6% к январю – сентябрю 2025 г.