|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.10.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ГРУЗООБОРОТ В БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЫРОС НА 2,9%
14:06 16.10.2026
В Беларуси грузооборот транспорта в январе-сентябре 2026 г. составил 55 005 млн. тонно-километров, или 102,9% к соответствующему периоду 2025 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, в январе – сентябре 2026 г. пассажирооборот транспорта составил 21 904,8 млн. пассажиро-километров, или 107,6% к соответствующему периоду 2025 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1230,6 млн. человек, или 99,6% к январю – сентябрю 2025 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.10.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 16.10.2026
Курсы в банках
на 16.10.2026
Конвертация в банках
на 16.10.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте