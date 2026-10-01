Премьер-министр Александр Турчин посетил Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии, где в настоящее время завершается строительство нового шестиэтажного корпуса. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

В новом корпусе будут размещены отделения анестезиологии и реанимации, операционный блок, отделение трансплантации, консультативно-поликлиническое отделение, отделение дневного пребывания и научно-практические лаборатории.

Строительство объекта осуществляется во исполнение поручения Главы государства, данного при посещении РНПЦ в 2020 году.

Ввод в эксплуатацию нового корпуса позволит расширить диагностические и лечебные возможности учреждения, улучшить его материально-техническую базу, создать комфортные и безопасные условия пребывания пациентов и их сопровождающих, повысить привлекательность РНПЦ на экспортных рынках медицинских услуг.

Также уделено внимание условиям временного проживания иногородних пациентов, получающих противоопухолевую терапию в амбулаторных условиях в дневном стационаре центра.