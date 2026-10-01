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Экономика РБ
ТУРЧИН ОЦЕНИЛ ГОТОВНОСТЬ НОВОГО КОРПУСА РНПЦ ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ
13:34 16.10.2026
Премьер-министр Александр Турчин посетил Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии, где в настоящее время завершается строительство нового шестиэтажного корпуса. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.
В новом корпусе будут размещены отделения анестезиологии и реанимации, операционный блок, отделение трансплантации, консультативно-поликлиническое отделение, отделение дневного пребывания и научно-практические лаборатории.
Строительство объекта осуществляется во исполнение поручения Главы государства, данного при посещении РНПЦ в 2020 году.
Ввод в эксплуатацию нового корпуса позволит расширить диагностические и лечебные возможности учреждения, улучшить его материально-техническую базу, создать комфортные и безопасные условия пребывания пациентов и их сопровождающих, повысить привлекательность РНПЦ на экспортных рынках медицинских услуг.
Также уделено внимание условиям временного проживания иногородних пациентов, получающих противоопухолевую терапию в амбулаторных условиях в дневном стационаре центра.
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