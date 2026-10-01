|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.10.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ВОДИТЕЛЬ РЕЙСОВОГО АВТОБУСА ПЫТАЛСЯ НЕЗАКОННО ВВЕЗТИ В БЕЛАРУСЬ ПАРТИЮ ВЕТПРЕПАРАТОВ
13:30 16.10.2026
За попытку незаконного ввоза в Беларусь партии ветеринарных препаратов 46-летний водитель рейсового автобуса привлечен к административной ответственности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, нарушение было выявлено в пункте пропуска Брест», через который автобус следовал из Польши. Водитель подал пассажирскую декларацию, в которой указал отпариватель. На уточняющий вопрос о возможном наличии других товаров, подлежащих декларированию, мужчина ответил отрицательно.
После оперативники таможни выяснили, что данный гражданин является владельцем обнаруженного в одном из помещений на территории пункта пропуска рюкзака черного цвета. В нем находилось 311 упаковок лекарственных препаратов для животных стоимостью порядка 243 тыс. рублей.
За попытку перемещения товаров с сокрытием от таможенного контроля гражданин Беларуси привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере 20 б.в. с конфискацией незадекларированных товаров.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.10.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 16.10.2026
Курсы в банках
на 16.10.2026
Конвертация в банках
на 16.10.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте