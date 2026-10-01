За попытку незаконного ввоза в Беларусь партии ветеринарных препаратов 46-летний водитель рейсового автобуса привлечен к административной ответственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, нарушение было выявлено в пункте пропуска Брест», через который автобус следовал из Польши. Водитель подал пассажирскую декларацию, в которой указал отпариватель. На уточняющий вопрос о возможном наличии других товаров, подлежащих декларированию, мужчина ответил отрицательно.

После оперативники таможни выяснили, что данный гражданин является владельцем обнаруженного в одном из помещений на территории пункта пропуска рюкзака черного цвета. В нем находилось 311 упаковок лекарственных препаратов для животных стоимостью порядка 243 тыс. рублей.

За попытку перемещения товаров с сокрытием от таможенного контроля гражданин Беларуси привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь в виде штрафа в размере 20 б.в. с конфискацией незадекларированных товаров.