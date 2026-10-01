Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь–сентябрь 2026 года в текущих ценах составил 237 млрд. рублей.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах это на 2% больше к уровню января–сентября 2025 г.

Индекс-дефлятор ВВП в январе – сентябре 2026 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111,7%.