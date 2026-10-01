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Экономика РБ


ВВП БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 2%


12:08 16.10.2026

Согласно первой оценке, объем валового внутреннего продукта (ВВП) Беларуси за январь–сентябрь 2026 года в текущих ценах составил 237 млрд. рублей.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сопоставимых ценах это на 2% больше к уровню января–сентября 2025 г.

Индекс-дефлятор ВВП в январе – сентябре 2026 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111,7%.
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