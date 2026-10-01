Прокуратура Минской области проверила соблюдение законодательства при строительстве объектов содержания и выращивания телят.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в службе информации прокуратуры Минской области, Правительство предусмотрело строительство 111 профилакториев в 20 районах Минской области с выделением льготных кредитных ресурсов на общую сумму свыше 65 млн рублей. По 30 объектам установлена фиксированная льготная цена на лесоматериалы. Между тем в ходе надзорных мероприятий установлено, что на ряде объектов строители использовали металлические стойки на бетонном основании, а пиломатериалы применяли в основном для кровли, круглые лесоматериалы практически не задействовали.

По части объектов, для которых предусмотрена льготная поставка лесоматериалов, хозяйства либо не закупали материалы, либо приобретали их у сторонних организаций, что привело к удорожанию строительства и переплатам.

Из 111 строящихся профилакториев 37 объектов возводили подрядные организации, а 74 – строились хозяйственным способом. При этом проверки показали, что на объектах, которые возводились хозяйственным способом, привлеченные работники, как правило, не имели соответствующей квалификации и допусков.

По сведениям райисполкомов на 1 сентября 2026 в эксплуатацию было введено 55 объектов (49,5%).

Сведения о 100-процентной готовности профилакториев в большинстве случаев отражали лишь строительную готовность зданий, а не готовность функциональных объектов для содержания и выращивания телят. При их обследовании в большинстве случаев установлено, что строительные и монтажные работы еще продолжались.

В частности, на многих объектах были подписаны акты готовности, однако не завершен монтаж необходимого оборудования, в том числе индивидуальных клеток для содержания телят, и не обустроены молочные кухни. В других профилакториях отсутствовали ветрозащитные шторы, не была залита отмостка, оборудование было поставлено не в полном объеме и частично не смонтировано, не окончены отделочные и электромонтажные работы.

На иных объектах монтажные работы не представлялось возможным завершить в установленные сроки из-за отсутствия в полном объеме необходимого оборудования.

По итогам надзорных мероприятий территориальные прокуроры на Минщине внесли 7 актов надзора, предметное исполнение которых взяли на контроль. При этом для выработки дополнительных мер к завершению строительства объектов АПК прокуратура Минской области направила в Минский облисполком подробное информационное письмо о складывающейся ситуации.