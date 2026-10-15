ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.10.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МТС ПРОВЕЛ МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ЗАЩИТЕ ОТ КИБЕРБУЛЛИНГА ДЛЯ 500 УЧАЩИХСЯ ИЗ БАРАНОВИЧЕЙ И ПИНСКА


11:00 16.10.2026

МТС продолжает инициативу #ИнтернетБезБуллинга, направленную на защиту детей и подростов от интернет-угроз.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, более 500 учащихся школ и гимназий Барановичей и Пинска приняли участие в образовательных мастер-классах, посвященных безопасному общению в интернете и способам противодействия травле в сети.

В ходе встреч с практикующим психологом в гимназии №1 Барановичей и гимназии №1 Пинска ребята учились распознавать проявления агрессии и отличать безобидное общение от оскорблений и намеренного причинения вреда, разбирали примеры реальных ситуаций, а также знакомились с практическими алгоритмами защиты. Особое внимание уделили тому, как правильно реагировать на агрессивные сообщения и к кому обращаться за помощью.

Учащиеся активно участвовали в обсуждениях, задавали эксперту вопросы и делились собственными наблюдениями. Интерактивный формат помог понять, насколько важно проявлять уважение к другим пользователям и не оставаться равнодушными, если кто-то становится жертвой кибербуллинга.

В завершение занятий ребята смогли закрепить полученные знания с помощью тематической викторины. Также все участники получили рабочие тетради для самостоятельного изучения темы.

«Интернет стал неотъемлемой частью жизни современных подростков: здесь они общаются, учатся, обмениваются идеями и находят единомышленников. При этом важно, чтобы каждый ребенок понимал, как защитить себя от травли в сети и куда обратиться за помощью. Мы убеждены, что открытый диалог со школьниками и конкретные практические рекомендации помогают формировать ответственное отношение к онлайн-общению», — прокомментировали в пресс-службе МТС.

О проекте:

Социальная инициатива #ИнтернетБезБуллинга реализуется МТС совместно с Министерством образования Республики Беларусь. Проект помогает детям и подросткам противостоять агрессии в цифровом пространстве. В рамках него выпущено методическое пособие для проведения классных часов по профилактике кибербуллинга, разработана рабочая тетрадь и тесты-тренажеры, обучающие видеоматериалы собрали 300 тысяч просмотров, а TikTok-ролики с инструментами помощи — 7,5 млн. По всей стране продолжаются очные лекции с психологами, а для помощи родителям работает специальный чат-бот.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.10.2026
валюта курс
EUR 3.3749
USD 3.0091
RUB 3.6038
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.10.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3715 -0.0065
USD 3.0091 -0.0022
RUB 3.6038 +0.0028
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3740
USD 3.0060 3.0120
RUB 3.4236 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 16.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1190 1.1230
EUR/RUB 94.0000 98.2318
USD/RUB 83.5000 87.6729
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте