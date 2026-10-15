МТС продолжает инициативу #ИнтернетБезБуллинга, направленную на защиту детей и подростов от интернет-угроз.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, более 500 учащихся школ и гимназий Барановичей и Пинска приняли участие в образовательных мастер-классах, посвященных безопасному общению в интернете и способам противодействия травле в сети.

В ходе встреч с практикующим психологом в гимназии №1 Барановичей и гимназии №1 Пинска ребята учились распознавать проявления агрессии и отличать безобидное общение от оскорблений и намеренного причинения вреда, разбирали примеры реальных ситуаций, а также знакомились с практическими алгоритмами защиты. Особое внимание уделили тому, как правильно реагировать на агрессивные сообщения и к кому обращаться за помощью.

Учащиеся активно участвовали в обсуждениях, задавали эксперту вопросы и делились собственными наблюдениями. Интерактивный формат помог понять, насколько важно проявлять уважение к другим пользователям и не оставаться равнодушными, если кто-то становится жертвой кибербуллинга.

В завершение занятий ребята смогли закрепить полученные знания с помощью тематической викторины. Также все участники получили рабочие тетради для самостоятельного изучения темы.

«Интернет стал неотъемлемой частью жизни современных подростков: здесь они общаются, учатся, обмениваются идеями и находят единомышленников. При этом важно, чтобы каждый ребенок понимал, как защитить себя от травли в сети и куда обратиться за помощью. Мы убеждены, что открытый диалог со школьниками и конкретные практические рекомендации помогают формировать ответственное отношение к онлайн-общению», — прокомментировали в пресс-службе МТС.

О проекте:

Социальная инициатива #ИнтернетБезБуллинга реализуется МТС совместно с Министерством образования Республики Беларусь. Проект помогает детям и подросткам противостоять агрессии в цифровом пространстве. В рамках него выпущено методическое пособие для проведения классных часов по профилактике кибербуллинга, разработана рабочая тетрадь и тесты-тренажеры, обучающие видеоматериалы собрали 300 тысяч просмотров, а TikTok-ролики с инструментами помощи — 7,5 млн. По всей стране продолжаются очные лекции с психологами, а для помощи родителям работает специальный чат-бот.