В Беларуси январе-сентябре 2026 г. в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 31,4 млрд. рублей и увеличилось по сравнению с январем-сентябрем 2025 г. в сопоставимых ценах на 4,6%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 26,4 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 4,4% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,7% объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 97,9%, яиц – 86,7%.

В сельскохозяйственных организациях произведено скота и птицы (в живом весе) 1390,4 тыс. тонн, что на 5% больше, чем в январе-сентябре 2025 г., молока – 6981,7 тыс. тонн (на 2,8% больше), яиц получено 2589,3 млн. штук (на 1,5% больше).

На 1 октября 2026 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 3,8 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,3 млн. голов. Численность свиней составила 2,1 млн. голов, птицы – 50,5 млн. голов.

На 1 октября 2026 г. в сельскохозяйственных организациях республики практически завершена уборка зерна и рапса. Намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 7,6 млн. тонн при средней урожайности 37,6 центнера с одного гектара убранной площади, рапса – 1,5 млн. тонн при средней урожайности 31 центнер.

На начало октября текущего года картофель убран с 56,8% площадей, подлежащих уборке. Накопано картофеля 421,1 тыс. тонн при средней урожайности 338 центнеров с одного гектара. Овощи убраны с 51,1% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 84,4 тыс. тонн при средней урожайности 219 центнеров с одного гектара. Свекла сахарная убрана с 40,5% площадей, подлежащих уборке, валовой сбор составил 1875,4 тыс. тонн при средней урожайности 440 центнеров с одного гектара.

На 1 октября 2026 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 1099,6 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 551,3 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 33,4 тыс. гектаров.

В республике продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 октября 2026 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено 10,9 млн. тонн кормов (в пересчете на кормовые единицы), из них кормов из трав – 6,7 млн. тонн. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 28 центнеров кормовых единиц, кормов из трав – 23,6 центнера.