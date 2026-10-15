ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.10.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНЗДРАВ ОЦЕНИЛ КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ


07:15 16.10.2026

Министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев совершил масштабный рабочий объезд учреждений здравоохранения региона, который стал продолжением Единого дня информирования. В центре внимания руководителя министерства оказались вопросы модернизации инфраструктуры, а также качество и доступность медицинских услуг для населения.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, в ходе поездки министр лично проинспектировал ход строительных и ремонтных работ на ключевых объектах региона. В поле зрения попали возведение нового инфекционного отделения Березовской ЦРБ, реконструкция корпусов в Пинске и модернизация зданий Столинской больницы. Оценивая ход работ, Александр Ходжаев напомнил о необходимости рационального использования бюджетных средств, подчеркнув, что каждый обновленный кабинет должен работать эффективно.

Наряду со строительным контролем министр совместно с руководителем здравоохранения Брестчины Виктором Михаловским проанализировал работу действующих межрайонных центров. На примере Пинской ЦРБ они детально изучили функционирование травматологического и нейрохирургического отделений. Для получения объективной обратной связи глава Минздрава пообщался с пациентами, поинтересовавшись их мнением об условиях пребывания и лечении.

Параллельно с развитием специализированной помощи в фокусе внимания ведомства остается и укрепление первичного звена. Так, в Жабинковской ЦРБ министр проверил организацию диспансеризации и ее эффективность в раннем выявлении хронических заболеваний, а в Столинской ЦРБ комплексно ознакомился с работой поликлиники и всех стационарных подразделений.

Оперативное реагирование на местах и планомерное развитие региональной медицины остаются главными приоритетами ведомства для достижения целей, поставленных перед отечественным здравоохранением.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.10.2026
валюта курс
EUR 3.3749
USD 3.0091
RUB 3.6038
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.10.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3715 -0.0065
USD 3.0091 -0.0022
RUB 3.6038 +0.0028
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3600 3.3740
USD 3.0060 3.0120
RUB 3.4236 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 16.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1190 1.1230
EUR/RUB 94.0000 98.2318
USD/RUB 83.5000 87.6729
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте