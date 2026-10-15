Министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев совершил масштабный рабочий объезд учреждений здравоохранения региона, который стал продолжением Единого дня информирования. В центре внимания руководителя министерства оказались вопросы модернизации инфраструктуры, а также качество и доступность медицинских услуг для населения.

Как сообщает Telegram-канал Минздрава, в ходе поездки министр лично проинспектировал ход строительных и ремонтных работ на ключевых объектах региона. В поле зрения попали возведение нового инфекционного отделения Березовской ЦРБ, реконструкция корпусов в Пинске и модернизация зданий Столинской больницы. Оценивая ход работ, Александр Ходжаев напомнил о необходимости рационального использования бюджетных средств, подчеркнув, что каждый обновленный кабинет должен работать эффективно.

Наряду со строительным контролем министр совместно с руководителем здравоохранения Брестчины Виктором Михаловским проанализировал работу действующих межрайонных центров. На примере Пинской ЦРБ они детально изучили функционирование травматологического и нейрохирургического отделений. Для получения объективной обратной связи глава Минздрава пообщался с пациентами, поинтересовавшись их мнением об условиях пребывания и лечении.

Параллельно с развитием специализированной помощи в фокусе внимания ведомства остается и укрепление первичного звена. Так, в Жабинковской ЦРБ министр проверил организацию диспансеризации и ее эффективность в раннем выявлении хронических заболеваний, а в Столинской ЦРБ комплексно ознакомился с работой поликлиники и всех стационарных подразделений.

Оперативное реагирование на местах и планомерное развитие региональной медицины остаются главными приоритетами ведомства для достижения целей, поставленных перед отечественным здравоохранением.