Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов продолжает развивать сотрудничество с Кубой. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» сообщил начальник управления маркетинга и сбыта предприятия Сергей Маслаков.

«Еще два года назад мы заключили контракт с кубинской компанией, по которому поставили на остров Свободы тракторы BELARUS 321М. Сейчас же завод посетила делегация Кубы, представляющая государственную компанию DIVEP, заинтересованную в поставке оригинальных запасных частей», — рассказал Сергей Маслаков.

На переговорах шла речь о поставке деталей не только для BELARUS 321М, но и для других белорусских тракторов, немалое количество которых работает на острове. Кубинские гости также посетили основные производственные цехи ОАО «БЗТДиА», ознакомились с ключевыми этапами изготовления техники и увидели, как опыт специалистов, современные технологии и контроль качества объединяются в едином производственном процессе.