В ЖК «Зеленая гавань» представили ситихаус 7.16 — предпоследний дом седьмого квартала, который завершит его архитектурный образ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе застройщика А-100 Девелопмент, во дворе будет достаточно места для детских игр и спокойного отдыха. Стоимость «квадрата» начинается от 1785 долларов по курсу.

Фасады оформят в светлых приглушенно-зеленых, серых и светло-желтых оттенках. Архитекторы вдохновлялись осенней березовой рощей, а одной из деталей, которая выделит дом среди соседних, станет секция со скатной кровлей.

В доме будет четыре подъезда на 6, 7, 6 и 8 этажей. В общей сложности здесь появятся 123 квартиры площадью от 35,62 до 104,14 кв. м. Можно будет выбрать европланировку от е2к до е4к, а среди дополнительных удобств предусмотрены гардеробные, кабинеты и отдельные постирочные. В некоторых квартирах окна будут и в санузлах.

У квартир на первом этаже появятся террасы-участки площадью от 16,8 до 22,9 кв. м. Еще три квартиры получат террасы на эксплуатируемой кровле с выходом прямо из жилья. Одна из них будет мансардной. В доме также запроектировали мансардные квартиры со скатными потолками и двухуровневую квартиру с антресолью.

Для хранения предусмотрены кладовые для каждой квартиры. На первом этаже разместятся колясочная и лапомойка, а подъезды сделают проходными, с выходами на обе стороны дома. В квартирах будут открытые балконы. Все квартиры будут без отделки для самостоятельной реализации всех задумок будущих хозяев.

Стоимость квартир начинается от 89 553 долларов, а цена «квадрата» — 1785$ в пересчете.

Дом расположится рядом с детским садом Птичий дом и Школой Открытий, строительство которой началось осенью 2026 года. На первом этаже ситихауса предусмотрят коммерческие помещения под салон красоты, продуктовый магазин и другие торговые точки. А в паркинге 7.7 запланированы медицинский центр и аптека.

На дворовой территории для детей от года до семи оборудуют отдельную детскую площадку с навесом, где взрослые смогут отдохнуть, пока малыши играют. Предусмотрены и другие места для досуга: гамаки, скамейки, тихие зоны, мини-огороды и соседский центр с павильоном для встреч. Для велосипедов установят специальные боксы.

Но самое необычное место будет за пределами двора, рядом с паркингом 7.7. Там появится игровая зона для детей разных возрастов с большим кораблем, лазательным комплексом, батутом и домиками в стиле морской деревни. Дополнят ее навес для отдыха и скульптура «Маяк». По соседству оборудуют гриль-зону с несколькими столами и мангалом.

«Нам хотелось, чтобы и во дворе дома, и за его пределами для жителей всех возрастов были разные варианты досуга: для взрослых - общение с соседями, в том числе совместное приготовление чего-то ароматного на гриле, отдых в укромных беседках или даже работа в то время, пока ребенок с удовольствием носится со сверстниками и придумывает игры на большой общественной площадке или на территории закрытого двора у дома», — подчеркивают в А-100 Девелопмент.

Для автомобилистов предусмотрены машино-места в паркинге 7.7, в том числе с электрозарядными станциями, а также на стоянках рядом с домом.

Ситихаус 7.16 планируют сдать в четвертом квартале 2027 года.