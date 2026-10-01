Белорусский флагман лифтостроения ОАО «Могилевлифтмаш» намерен существенно нарастить объемы экспорта и укрепить кооперационные связи с азербайджанскими партнерами, сообщает Telegram-канал Министерства промышленности Беларуси.

Перспективы этого сотрудничества обсуждались в ходе официального визита председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Сергеенко в Азербайджанскую Республику, где он посетил Агдамский промышленный парк.

Во время визита спикеру белорусского парламента представили детальный доклад о стратегическом партнерстве отечественного производителя с азербайджанским ООО «Vertus». Проект предусматривает не только увеличение прямых поставок могилевской лифтовой техники и высокотехнологичного оборудования на местный рынок, но и создание прочной основы для долгосрочного взаимодействия.

Важным вектором совместной работы станет объединение усилий для масштабного продвижения продукции на рынки соседних государств. Расширение промышленной кооперации и развитие новых бизнес-связей позволят обеим компаниям эффективно укрепить свои позиции в регионе.