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Экономика РБ
«МОГИЛЕВЛИФТМАШ» РАСШИРЯЕТ ПРИСУТСТВИЕ НА РЫНКЕ АЗЕРБАЙДЖАНА
15:44 15.10.2026
Белорусский флагман лифтостроения ОАО «Могилевлифтмаш» намерен существенно нарастить объемы экспорта и укрепить кооперационные связи с азербайджанскими партнерами, сообщает Telegram-канал Министерства промышленности Беларуси.
Перспективы этого сотрудничества обсуждались в ходе официального визита председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Сергеенко в Азербайджанскую Республику, где он посетил Агдамский промышленный парк.
Во время визита спикеру белорусского парламента представили детальный доклад о стратегическом партнерстве отечественного производителя с азербайджанским ООО «Vertus». Проект предусматривает не только увеличение прямых поставок могилевской лифтовой техники и высокотехнологичного оборудования на местный рынок, но и создание прочной основы для долгосрочного взаимодействия.
Важным вектором совместной работы станет объединение усилий для масштабного продвижения продукции на рынки соседних государств. Расширение промышленной кооперации и развитие новых бизнес-связей позволят обеим компаниям эффективно укрепить свои позиции в регионе.
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