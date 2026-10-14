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Экономика РБ
НЕЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЗЕМЛИ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕДАДУТ ЧАСТНОМУ БИЗНЕСУ ПОД ЖИВОТНОВОДСТВО
13:11 15.10.2026
Александр Лукашенко 15 октября во время посещения Верхнедвинского района Витебской области заявил о готовности передавать неэффективно используемые угодья успешным частным инвесторам. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В рамках рабочей поездки глава государства ознакомился с работой белорусского животноводческого предприятия «Красный Бор Агро», которое специализируется на разведении крупного рогатого скота мясного направления. По оценке белорусского лидера, привлечение эффективного частного капитала является оправданным шагом для экономического спасения и развития северных приграничных районов республики.
Глава государства лично изучил карту региона и предложил владельцу предприятия, бизнесмену Николаю Воробью, взять под управление дополнительные земельные участки района для расширения кормовой базы комплекса. Александр Лукашенко поручил инвестору подготовить конкретный план по освоению этих территорий к весне. При этом президент пообещал, что со стороны государства агробизнесу будет оказана необходимая поддержка в виде субсидий и дотаций наравне с государственными сельскохозяйственными предприятиями.
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