Александр Лукашенко 15 октября в рамках рабочей поездки по северным регионам Витебской области определил стратегические приоритеты для местной экономики, назвав лес и землю главными ресурсами края. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что помимо сельского хозяйства, районы севера республики обладают мощным лесозаготовительным, деревообрабатывающим и туристическим потенциалом. Основной задачей для местной вертикали власти и бизнеса президент поставил создание условий для нормальной жизни и сохранения населения на этих территориях.

Во время посещения производственных объектов региона глава государства одобрил практику создания многопрофильных хозяйств, которые совмещают аграрный сектор с экологическим и рекреационным туризмом. Александр Лукашенко гарантировал государственную поддержку инвесторам, готовым развивать деревообработку и туристическую инфраструктуру на севере страны. По мнению президента, синергия этих отраслей позволит эффективно кормиться с местной земли, обеспечит занятость людей и создаст устойчивую экономическую основу для Витебской области.