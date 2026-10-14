Сотрудники БЭП Смолевичского РОВД пресекли масштабную мошенническую схему.

Как сообщили в пресс-службе МВД, правоохранители установили, что преступную деятельность организовали 38-летний директор частной компании и 37-летний главный бухгалтер.

Для реализации аферы подельники использовали реквизиты и документы более чем 30 фиктивных фирм. От имени этих организаций они оформляли крупные банковские кредиты на десятки тысяч рублей, убеждая сотрудников финансового учреждения в законности своих целей.

Полученные деньги злоумышленники не собирались возвращать банку и не имели для этого реальных возможностей. Вместо этого средства обналичивались и расходовались на личные нужды и роскошную жизнь.

За год незаконной работы дуэт успел нанести банку ущерб, превысивший 500 тысяч рублей. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

За совершенное преступление закон предусматривает суровое наказание. Подельникам грозит до 12 лет лишения свободы.