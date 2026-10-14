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Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ ДО ВЕСНЫ РАЗРАБОТАТЬ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
12:21 15.10.2026
Александр Лукашенко 15 октября совершил рабочую поездку в Верхнедвинский район, где подверг жесткой критике чиновников за отсутствие комплексного видения развития северных территорий Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В центре внимания главы государства оказалась экономическая эффективность АПК в условиях критического земледелия Браславского, Миорского, Верхнедвинского и Россонского районов. Поводом для критики стали предложения руководства области и профильного вице-премьера Юрия Шулейко сделать ставку на расширение посевов кукурузы, которые не учли реальные природно-климатические риски региона.
Глава государства обратил внимание на то, что из-за обильных осадков часть полей оказалась подтоплена, а уборка урожая в таких условиях ведет к неоправданным затратам. «Мне нужна экономика», — подчеркнул Александр Лукашенко, указав на необходимость введения жесточайшей дисциплины при проведении полевых работ на севере Витебщины с обязательным условием достойной оплаты труда местных аграриев. До конца зимы профильные ведомства и руководство региона обязаны сформировать четкий стратегический план, который позволит сохранить экономический и демографический потенциал этих приграничных районов.
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