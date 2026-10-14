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Экономика РБ


БЖД ИЗМЕНИТ РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ МИНСК-БРЕСТ 22 И 29 ОКТЯБРЯ


12:14 15.10.2026

Белорусская железная дорога изменит расписание и маршрут следования отдельных пассажирских поездов 22 и 29 октября 2026 года в связи с плановым капитальным ремонтом моста на перегоне Городея – Погорельцы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, 22 и 29 октября 2026 года поезда № 727/728, 725/726, 737/738 Минск – Брест – Минск будут отменены.

Поезд № 51 Санкт-Петербург – Брест отправлением из Санкт-Петербурга 21 и 28 октября будет следовать в сообщении Санкт-Петербург – Минск, прибытием в Минск 22 и 29 октября соответственно.

Поезд № 52 Брест – Санкт-Петербург назначен в сообщении Минск – Санкт-Петербург, отправлением из Минска 22 и 29 октября.

Поезд № 27 Москва – Брест отправлением из Москвы 21 и 28 октября будет следовать в сообщении Москва – Минск, прибытием в Минск 22 и 29 октября соответственно.

Поезд № 680 Гродно – Витебск с беспересадочными вагонами Гродно – Санкт-Петербург отправлением из Гродно 22 и 29 октября в 14.01 будет следовать до Минска через Лиду и Молодечно и далее действующим маршрутом.

Также 22 и 29 октября для перевозки пассажиров на участке Минск – Барановичи – Брест назначены поезда: № 655 Минск – Брест отправлением со станции Минск-Пассажирский в 18.39 и прибытием на станцию Брест-Центральный в 23.35; № 886 Брест – Барановичи отправлением со станции Брест-Центральный в 8.09, прибытием на станцию Барановичи-Полесские в 10.04.

№ 887 Барановичи – Брест, который 22 октября отправится со станции Барановичи-Полесские в 15.05 и прибудет на станцию Брест-Центральный в 17.07, а 29 октября отправится из Барановичей в 14.55 и прибудет на конечную станцию в 17.00.

Кроме того, в указанные даты отдельные поезда региональных линий экономкласса на участке Минск – Барановичи будут следовать измененным маршрутом и расписанием.

«Просим пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок», - отметили в БЖД.

Более подробную информацию о расписании движения конкретных поездов можно узнать на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в официальном мобильном приложении «БЧ. Мой поезд», а также по телефону 105 Контакт-центра БЖД.
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