Министерство финансов Республики Беларусь представило подробности проекта изменений в Налоговый кодекс, касающихся ставок, установленных в белорусских рублях. Об этом сообщает пресс-служба финансового ведомства.

Корректировка проводится в рамках традиционной налоговой политики для сохранения реальной значимости денежных сумм, а базовый шаг индексации в +6,2% ориентирован на прогнозный среднегодовой уровень инфляции.

Согласно проекту, на этот единый процент вырастут земельный, экологический и транспортный налоги, налог за добычу природных ресурсов, подоходный налог в фиксированных суммах, единый налог для ИП, а также сборы за владение собаками и на игорный бизнес. В частности, годовой транспортный налог на мотоцикл увеличится с 49 до 52 рублей. Пропорционально пересмотрены и фиксированные величины специальных сборов: минимальные суммы единого налога для самозанятых и налога на профессиональный доход (НПД) вырастут с 45 до 48 рублей, ремесленный сбор поднимется с 10 до 11 рублей, а платеж для субъектов агроэкотуризма — с 45 до 48 рублей.

Совершенно иначе ведомство подошло к реформе акцизов, где ставки меняются дифференцированно — с учетом международных обязательств, динамики цен на нефть и государственной стратегии в отношении алкогольной и табачной продукции. Наибольший рост ожидает жидкости для электронных систем курения и никотиносодержащую продукцию, акцизы на которые подскочат на +20% для сближения со ставками на сигареты II группы. Сами сигареты с фильтром I группы и без фильтра прибавят в акцизах +10,3% (рост со 133,94 до 147,80 рублей за 1000 штук), в то время как сигареты II группы, табак, энергетики и стандартный алкоголь вырастут на базовые +6,2%. Меньшая динамика предусмотрена для пива (+5,6%), фруктово-ягодных вин и сидров (+3,8%), а также для бензина, дизельного и судового топлива (+3%).

Отдельной строкой в проекте Налогового кодекса выделен премиальный алкоголь, в отношении которого вводится повышенный повышающий коэффициент ставки 1,5. По расчетам Минфина, в результате данного нововведения акцизная составляющая в стоимости одной бутылки крепкого алкоголя объемом 0,7 литра составит 3,67 рубля, а для вина аналогичного объема — 0,57 рубля.