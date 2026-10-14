В зоне ожидания «Брузги» на белорусско-польской границе заработала первая зарядная станция BatteryFly.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе сети, она поможет водителям электромобилей пополнить запас энергии перед поездкой в Польшу, пока они ждут возможности продолжить путь. Станция мощностью 80 кВт работает круглосуточно, а оплатить зарядку можно через приложение BatteryFly или банковской картой.

Новая зарядная станция находится в зоне ожидания «Брузги» на трассе М-6, на 291-м километре. Она поддерживает два типа разъемов: GB/T и CCS2, поэтому подходит для зарядки разных моделей электромобилей. С появлением новой станции пополнить запас энергии можно непосредственно в зоне ожидания перед пересечением границы, не выезжая специально на поиски зарядки.

Стоимость зарядки через приложение BatteryFly составляет 0,65 рубля за 1 кВт•ч. Если приложение не установлено или водитель предпочитает другой способ оплаты, зарядную сессию можно оплатить банковской картой (0,73 рубля за 1 кВт•ч).

«Мы стараемся развивать зарядную инфраструктуру там, где она действительно нужна водителям. Поездка за границу на электромобиле требует дополнительного планирования, особенно если впереди ожидание на границе и длинный маршрут. Теперь в зоне ожидания «Брузги» можно воспользоваться зарядкой, чтобы отправиться дальше с большим запасом энергии. Рассчитываем, что новая станция сделает такие поездки удобнее», — отмечают в BatteryFly.

Станция работает круглосуточно в зоне ожидания «Брузги», Гродненский район, трасса М-6, 291-й километр, 1А. Для зарядки нужно скачать приложение, оплачивать ее можно со смартфона или банковской картой.