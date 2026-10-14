Министерство сельского хозяйства и продовольствия совместно с Минским отделением Белорусской торгово-промышленной разработали механизм, который поможет белорусским производителям пищевой продукции быстрее и без ошибок выйти на рынок Китая. Речь идет о профессиональном сопровождении регистрации в китайской системе CIFER.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, регистрация в системе CIFER — это обязательное условие для осуществления любых поставок пищевых продуктов в КНР. Теперь Минское отделение БелТПП берет на себя технические вопросы по регистрации: внесение данных предприятия в систему, взаимодействие с платформой на всех этапах, перевод документов на английский язык.

Это позволит белорусским экспортерам существенно ускорить процесс аккредитации, сэкономить временные ресурсы и минимизировать риски отказа из-за случайных ошибок при заполнении данных.

На сегодняшний день существует два пути регистрации пищевых предприятий в китайской системе, и выбор зависит от вида продукции.

Обязательная регистрация (через профильное ведомство): этот путь распространяется на 17 категорий товаров, среди которых мясная и молочная продукция, яйца, продукция пчеловодства, пищевые масла, зерно, орехи, сухофрукты, водная продукция и другие. В данном случае процесс координирует Минсельхозпрод Беларуси: ведомство проводит проверку предприятия, готовит отчет и направляет в таможенные органы Китая официальное рекомендательное письмо.

Самостоятельная регистрация: если производимая пищевая продукция не входит в перечень этих 17 категорий, предприятие подает заявку в систему CIFER самостоятельно, а в этом им поможет Минское отделение БелТПП, став проводником для производителей, желающих выйти на китайский рынок.

Ознакомиться с подробными инструкциями по работе с системой CIFER и получить дополнительную информацию можно на сайте Минсельхозпрода