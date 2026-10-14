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Экономика РБ


НА ОПАСНЫХ Ж/Д ПЕРЕЕЗДАХ В БЕЛАРУСИ ВНЕДРЯТ НОВЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ


09:55 15.10.2026

Государственное объединение «Белорусская железная дорога» и РУП «Белтелеком» 14 октября 2026 года заключили Соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, соглашение определяет долговременное сотрудничество в области повышения уровня безопасности движения на железнодорожных переездах за счет внедрения дополнительных систем безопасности. Символично, что оно подписано в Год совершенствования технологий работы на Белорусской железной дороге.

В настоящее время на полигоне белорусской магистрали эксплуатируется 66 переездов с ограниченной видимостью, которые расположены в кривых участках пути с обращением поездов со скоростью свыше 100 км/ч. В ситуации, когда на переезде находится автомобиль, сельскохозяйственная техника либо другие посторонние объекты у локомотивной бригады остается критически мало времени для предотвращения столкновения.

Снизить риски аварийных ситуаций возможно за счет раннего обнаружения посторонних объектов и других критических событий на переезде. Для этого необходимо обеспечить автоматизированный мониторинг дорожной обстановки в зонах данных железнодорожных переездов.

Предварительно специалисты Белорусской железной дороги проработали 6 различных технологий контроля занятости переезда и вариантов передачи оповещения в кабину локомотива, были изучены передовые отечественные и мировые разработки.

Повысить безопасность предполагается путем внедрения современных систем видеоаналитики на базе технологических решений РУП «Белтелеком» и технических систем государственного объединения «Белорусская железная дорога».

Cистема безопасности, которую совместно реализуют БЖД и Белтелеком, будет распознавать присутствие посторонних объектов (люди, животные, транспортные средства) через камеры видеонаблюдения и автоматически направлять по поездной радиосвязи сообщения машинистам, которые находятся на расстоянии до 3 километров от переезда.

Реализация данного совместного проекта намечена на 2027 год.
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