По оперативным данным на 15 октября, белорусские аграрии накопили 3 миллиона 21 тысячу тонн сахарной свеклы. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Сбор урожая демонстрирует высокую эффективность: средняя урожайность составила 475 центнеров с гектара, что на 26 ц/га превышает показатели прошлого года. Сахаристость убранного корня держится на уровне 17%. К настоящему моменту работы завершены на площади 64 тысячи гектаров — это 59% от запланированных 109 тысяч гектаров.

Лидерами по уборке урожая стали Минская и Гродненская области, где собрано 1 миллион 133 тысячи и 1 миллион 42 тысячи тонн корнеплодов соответственно. В Брестской области накопано 523 тысячи тонн, в Могилевской — 280 тысяч. Меньшие объемы зафиксированы в южных и северных регионах: Гомельская область отчиталась о 23 тысячах тонн, а Витебская — о 20 тысячах тонн.

Параллельно со сбором в стране активно идет транспортировка и переработка сырья. На свеклоприемные пункты уже вывезено 79% от всего накопанного объема, что составляет 2 миллиона 395 тысяч тонн. При этом в счет государственного заказа поставлено 1 миллион 903 тысячи тонн сладкого корня, что позволяет выполнить годовой план госзакупок на 57%.