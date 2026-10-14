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Экономика РБ


БЕЛАРУСЬ ГОТОВА РАЗВИВАТЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С CITIC CONSTRUCTION


16:45 14.10.2026

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с председателем правления китайской компании CITIC Construction Ян Цзяньцяном, передает пресс-служба Правительства.

"Это не первая наша встреча. Компания давно работает в нашей стране, реализовывала и реализует ряд знаковых проектов для Беларуси. Во время нашей прошлой встречи в прошлом году мы подробно обсуждали ход реализации проектов. Поэтому я предложил бы обменяться сегодня мнениями. Нам очень важно, чтобы те проекты, очень значимые для нашей страны, были бы вовремя достроены, введены в эксплуатацию. И мы готовы обсудить дальнейшие перспективы нашего сотрудничества, в том числе инвестиционного", - отметил Александр Турчин.

На повестке реализация в Беларуси проектов в сферах биотехнологий, переработки сельскохозяйственной продукции, строительства крупных промышленных предприятий. Стороны заинтересованы в продолжении взаимодействия не только в данных направлениях, но и в других высокотехнологичных отраслях с выходом на более сложные формы сотрудничества.

Компания CITIC Construction была создана в ноябре 2002 года и является дочерней компанией крупнейшей государственной финансовой корпорации Китая CITIC Group. CITIC Construction является международной инжиниринговой компанией. Основные направления деятельности: строительство на условиях генерального подряда ("под ключ") промышленных, инфраструктурных, спортивных объектов, а также объектов недвижимости, экспортно-импортные поставки механического и электронного оборудования. Компания реализует проекты в странах СНГ, Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Ближнего Востока, Африке. CITIC Construction регулярно входит в первую сотню "топ" списка 250 крупнейших мировых подрядных организаций.
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