Пользователям маркетплейса Wildberries в Беларуси стал доступен новый способ оплаты — «Частями».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Wildberries в Беларуси,он дает возможность разделить оплату товаров на несколько платежей и не вносить всю сумму сразу. Такой подход дает покупателям финансовую гибкость и делает покупки на Wildberries более доступными.

При оформлении заказа достаточно выбрать способ оплаты «Частями», ознакомиться с условиями и подтвердить покупку. Возможность такой оплаты отображается для подходящих товаров на этапе оформления. В случае отказа от товара или его возврата дальнейшие списания автоматически отменяются, а уже внесенные средства возвращаются.

«Мы делаем онлайн-покупки максимально удобными для наших пользователей. Сегодня у клиентов Wildberries есть разные опции приобретения товаров — можно оплатить покупку сразу, воспользоваться сервисом «Частями» или выбрать другие финансовые инструменты на платформе. Мы нацелены на то, чтобы повысить доступность товаров, что особенно важно для товаров отечественного производства. Оплата «Частями» дает возможность покупателям совершать больше необходимых покупок, распределяя при этом личный бюджет наиболее эффективно, — прокомментировал директор Wildberries в Беларуси Денис Семенков. — Рост покупательской способности в свою очередь дает импульс для развития локальных белорусских производств. В итоге покупатель получает гибкость при планировании покупок, а продавцы — рост заказов и расширение аудитории»

Новый инструмент уже доступен части пользователей в пилотном режиме. В ближайшее время им смогут воспользоваться все покупатели Wildberries в Беларуси.