Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Беларуси и Китая демонстрирует уверенный рост. Об этом заявил сегодня, 14 октября 2026 г., министр экономики Юрий Чеботарь в ходе совместного заседания Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Белорусско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству и Рабочей группы по вопросам Китайско-Белорусского индустриального парка, сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Динамика показателей свидетельствует о поступательном развитии нашего партнёрства. В 2025 году взаимная торговля приблизилась к рекордной отметке в 10 млрд долл. В текущем году сохраняется положительная тенденция и по товарообороту, и по экспорту белорусских товаров в КНР. Укрепляется инвестиционная составляющая: Китай в прошлом году вошёл в топ стран по объёму ПИИ в Беларусь, увеличив вложения в 1,6 раза к уровню 2024 года. Новый импульс сотрудничеству придаёт вступившее в силу с начала 2026 года Соглашение о торговле услугами и осуществлении инвестиций.

Как отметил Юрий Чеботарь, задача нынешнего этапа – конвертировать договоренности Лидеров Беларуси и Китая в конкретные проекты, производства, устойчивые межрегиональные связи. Министр обозначил основные приоритеты дальнейшей работы.

Первый – расширение торговли и доступа белорусской продукции на китайский рынок.

«Для нас важно не только увеличивать объемы поставок, но и расширять их состав. Беларусь готова поставлять качественную продовольственную и промышленную продукцию. Для этого необходимо поддерживать предприятия в вопросах сертификации, лицензирования и поиска покупателей. Эффективными инструментами продвижения наших товаров являются выставки, B2B‑контакты и электронная коммерция: национальный павильон Беларуси функционирует на 11 ведущих китайских маркетплейсах», – отметил Юрий Чеботарь.

Второй – инвестиции и промышленная кооперация.

«Для Беларуси в приоритете проекты, которые создают производство, обеспечивают передачу технологий и формируют устойчивые связи между предприятиями. Рассчитываем, что Годы промышленной кооперации в 2026 – 2027 годах дадут именно такой результат. Для ускорения принятия инвестиционных решений предлагаем совместно проработать специальный механизм сопровождения проектов в Беларуси», – акцентировал министр.

Третий – развитие Индустриального парка «Великий камень».

«По состоянию на октябрь в парке зарегистрировано 180 резидентов с заявленным объемом инвестиций порядка 1,7 млрд долл. Наша задача – переводить заявленные инвестиции в действующие предприятия, прежде всего за счёт уже начатых проектов. Для повышения привлекательности площадки готовятся изменения правового режима, расширяющие направления деятельности и предоставляющие дополнительные льготы инвесторам», – подчеркнул Юрий Чеботарь.

Отдельное внимание уделяется межрегиональному и цифровому трекам. «Первый форум регионов в Ланьчжоу подтвердил высокий интерес к установлению прямых связей между регионами наших стран, и позволил сформировать новый пул перспективных межрегиональных инвестиционных проектов. Стороны уже приступили к активной подготовке Второго форума регионов, который планируется к проведению в Китае в следующем году.

В сфере цифровой экономики считаем важным перевести в практическую плоскость формализованные договоренности с китайской стороной по углублению инвестиционного сотрудничества в этой области, в частности продвинуть инициативу создания Центра сотрудничества Китай-ШОС в Беларуси в области применения искусственного интеллекта.

Беларусь заинтересована в совместных проектах с практическим результатом для государственного управления и предприятий», – резюмировал глава экономического ведомства.

Министр также провел сегодня ряд переговоров по вопросам развития сотрудничества Беларуси и Китая.

С Председателем Государственного агентства международного развития и сотрудничества Китая г-ном Чэнь Сяодуном обсудили возможности реализации в нашей стране проектов с привлечением технико-экономической помощи Правительства КНР, а также проведения обучающих семинаров для белорусских специалистов.

По завершении встречи Стороны подписали Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области развития.

На встрече с генеральным директором корпорации «СИНОМАЧ» г-ном Чжоу Кайцюанем подтвердили стратегический характер сотрудничества с корпорацией, а также перспективы перехода на новый практический этап: от участия в создании инфраструктуры и отдельных проектов – к запуску в индустриальном парке «Великий камень» новых крупных промышленных, технологических и инвестиционных инициатив.