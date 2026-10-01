|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.10.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
ПРОДЛЕНО СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВКЛЮЧЕНИИ БУТБ В РЕЕСТР ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПАРТНЕРОВ БЕЛТП
12:20 14.10.2026
Белорусская торгово-промышленная плата (БелТПП) в очередной раз продлила срок действия свидетельства о включении Белорусской универсальной товарной биржи в Реестр добросовестных партнеров. Соответствующая информация размещена на сайте БелТПП.
Как сообщает пресс-служба биржевой площадки, впервые такое свидетельство было выдано БУТБ в 2020 г. в подтверждение ее устойчивого финансового состояния, безупречной деловой репутации и неукоснительного исполнения обязательств перед клиентами и партнерами.
Основные критерии для включения организации в Реестр добросовестных партнеров: членство в БелТПП; ведение предпринимательской деятельности не менее 3 лет; полностью сформированный уставный фонд; отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и платежам в бюджет и внебюджетные фонды; ненахождение в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; отсутствие в списке поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.10.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 14.10.2026
Курсы в банках
на 14.10.2026
Конвертация в банках
на 14.10.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте