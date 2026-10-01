Белорусская торгово-промышленная плата (БелТПП) в очередной раз продлила срок действия свидетельства о включении Белорусской универсальной товарной биржи в Реестр добросовестных партнеров. Соответствующая информация размещена на сайте БелТПП.

Как сообщает пресс-служба биржевой площадки, впервые такое свидетельство было выдано БУТБ в 2020 г. в подтверждение ее устойчивого финансового состояния, безупречной деловой репутации и неукоснительного исполнения обязательств перед клиентами и партнерами.

Основные критерии для включения организации в Реестр добросовестных партнеров: членство в БелТПП; ведение предпринимательской деятельности не менее 3 лет; полностью сформированный уставный фонд; отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и платежам в бюджет и внебюджетные фонды; ненахождение в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; отсутствие в списке поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в процедурах государственных закупок.