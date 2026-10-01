|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.10.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ ГРОДНО И ЛИДЫ С ПРОДАЖИ СНЯТА ЗАПРЕЩЕННАЯ И НЕМАРКИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
11:48 14.10.2026
Комитетом госконтроля Гродненской области установлены факты реализации в торговых объектах запрещенной и немаркированной продукции. Об этом сообщает пресс-служба КГК.
Так, в торговых объектах 2 индивидуальных предпринимателей на рынке в г. Лиде реализовывались 16 наименований запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь косметических товаров под брендом Nivea. В общей сложности с продажи снято 45 единиц запрещенных товаров. Информация о нарушениях направлена в инспекцию МНС по Гродненской области для привлечения виновных к административной ответственности.
Также снята с продажи немаркированная импортная алкогольная продукция, которая без сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее приобретения, продавалась на одном из рынков г. Гродно. Собственник торгового объекта – индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму более 9 тыс. рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.10.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 14.10.2026
Курсы в банках
на 14.10.2026
Конвертация в банках
на 14.10.2026
Финансовая информация
в свободном доступе