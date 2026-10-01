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Экономика РБ


В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ ГРОДНО И ЛИДЫ С ПРОДАЖИ СНЯТА ЗАПРЕЩЕННАЯ И НЕМАРКИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ


11:48 14.10.2026

Комитетом госконтроля Гродненской области установлены факты реализации в торговых объектах запрещенной и немаркированной продукции. Об этом сообщает пресс-служба КГК.

Так, в торговых объектах 2 индивидуальных предпринимателей на рынке в г. Лиде реализовывались 16 наименований запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь косметических товаров под брендом Nivea. В общей сложности с продажи снято 45 единиц запрещенных товаров. Информация о нарушениях направлена в инспекцию МНС по Гродненской области для привлечения виновных к административной ответственности.

Также снята с продажи немаркированная импортная алкогольная продукция, которая без сопроводительных документов, подтверждающих легальность ее приобретения, продавалась на одном из рынков г. Гродно. Собственник торгового объекта – индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму более 9 тыс. рублей.
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