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Экономика РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ СОСТАВИЛА 6,9%
11:38 14.10.2026
За январь-август 2026 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, НКФО, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности со средней численностью работников за предыдущий год менее 50 человек (за искл. организаций, являющихся участниками холдингов)) составила 8,4%, рентабельность продаж – 6,9%.
Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 сентября 2026 г. составила 109,4 млрд. рублей, из нее просроченная – 12,2 млрд. рублей, или 11,1% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 сентября 2026 г. составила 131 млрд. рублей, из нее просроченная – 13,5 млрд. рублей, или 10,3% от общего объема кредиторской задолженности.
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