Первое заседание Совместного комитета по реализации Соглашения между Правительствами Беларуси и Китая о торговле услугами и осуществлении инвестиций, вступившего в силу 1 января 2026 года, состоялось 13.10.2026 в формате видеоконференцсвязи, передает пресс-служба Минэкономики.

Сопредседателем Совместного комитета от белорусской стороны является заместитель министра экономики Алеся Абраменко.

«Особая значимость Соглашения заключается в том, что для Беларуси это первый подобный международный договор со страной за пределами ЕАЭС и СНГ», – заявила, открывая заседание, замглавы экономического ведомства.

В ходе мероприятия была отмечена положительная динамика во взаимной торговле услугами: по итогам 2025-го ее объем вырос более чем на 70 %. Инвестиционная деятельность также демонстрирует положительную динамику – Китай в последние годы входит в топ-5 стран-инвесторов в Беларусь.

В ходе заседания Стороны предметно обсудили ключевые направления по реализации Соглашения, подтвердили взаимную заинтересованность в оперативном решении возникающих вопросов, дальнейшем развитии партнерства и наполнении мероприятий по реализации документа практическим содержанием.

«При надлежащем использовании их потенциала такие документы становятся «мостом» для реализации конкретных инициатив и проектов», - резюмировала Алеся Абраменко.