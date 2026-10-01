На площадке Министерства антимонопольного регулирования и торговли под председательством первого заместителя министра Татьяны Николаевны Шевцовой 8 октября состоялся семинар на тему «Продвижение отечественных изделий санитарно-гигиенического назначения и средств личной гигиены» с участием представителей госорганов, отраслевых концернов, производителей, субъектов торговли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, главная цель встречи – выявить проблемные вопросы и наладить взаимодействие между производителями и торговыми организациями.

«Эти товары находятся в ежедневном обиходе каждой семьи. Объемы потребления большие, но у нас достаточно производителей, которые способны обеспечить внутренний рынок этой продукцией, причем у них есть резервы для увеличения объемов производства», – отметила Татьяна Шевцова.

В рамках семинара с докладами выступили представители концернов «Беллесбумпром» и «Беллегпром». Также участники обозначили проблемные вопросы, среди которых – трудности с вхождением на «полки» новых товаров, и наметили пути решения.

Перед началом семинара была организована выставка средств гигиены отечественных производителей с целью ознакомления участников встречи с ассортиментом и качеством продукции.

Справочно:

Изделия санитарно-гигиенического назначения и средства личной гигиены входят в перечень товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте.