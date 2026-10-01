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Экономика РБ
КГК ВЫЯВИЛ ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ В 1,4 ТЫС. ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ БЕЛАРУСИ
16:47 09.10.2026
Комитет государственного контроля продолжает масштабные проверки потребительского рынка Беларуси, в ходе которых с начала года специалисты изучили деятельность более 1,4 тысячи магазинов и точек общепита. Как показал мониторинг, в сотнях торговых объектов по-прежнему игнорируются ключевые требования законодательства. Об этом сообщает пресс-служба контрольного ведомства.
Чаще всего контролеры фиксировали несоблюдение санитарных норм и правил. Самым массовым нарушением стала продажа просроченных продуктов, которую выявляли в каждом четвертом проверенном магазине. Так, в сентябре в Могилевской области инспекторы изъяли из оборота 51 наименование испорченных товаров, причем некоторые из них оставались на прилавках спустя 200 суток после окончания срока годности.
Помимо санитарных рисков, проверяющие столкнулись с отсутствием обязательного ассортимента товаров. В сентябре пустующие полки, на которых должны были находиться социально значимые позиции, зафиксировали в магазинах Витебска, Новополоцка и Браславского района. Кроме того, в крупных гипермаркетах и розничных сетях до сих пор выявляются многочисленные факты неприоритетной выкладки отечественной продукции.
Еще одной серьезной проблемой стало необоснованное завышение цен, зафиксированное в 6,3% проверенных объектов. В Логойском районе торговые надбавки на мясные полуфабрикаты, сосиски и творог превышали предельно допустимый уровень более чем в два раза. В ряде торговых точек товары и вовсе продавались без маркировки и каких-либо документов, подтверждающих их качество и безопасность.
Из-за критического характера нарушений Комитет госконтроля пошел на жесткие меры и с начала года приостановил деятельность 71 объекта торговли. По итогам всех проверок собственникам выписано более 90 предписаний и около 400 рекомендаций по устранению недостатков, а к административной ответственности уже привлечены 51 субъект хозяйствования и 187 должностных лиц.
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