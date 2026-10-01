В ближайшую четверть века число людей на планете старше 65 лет, по прогнозам ученых, превысит полтора миллиарда. Такая тенденция ведет к увеличению числа пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), поэтому профилактика и управление факторами риска становятся все более значимыми направлениями здравоохранения.

Управление сердечно-сосудистыми рисками

«Старение, – считает заместитель гендиректора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова, завкафедрой организации, управления и экономики здравоохранения Института медицинского образования центра Алмазова, академик РАН Александра Конради, – сопровождается снижением функциональных резервов организма, поэтому профилактика должна быть направлена не только на лечение уже развившихся заболеваний, но и на управление сердечно-сосудистыми рисками».

К 2050 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний достигнет почти 36 млн случаев в год, а их распространенность в мире превысит 1 млрд случаев.

«По мере увеличения доли пожилых людей, – замечает академик Конради, – врачи все чаще будут сталкиваться с сочетанием сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения, хронической болезни почек, фибрилляции предсердий и сердечной недостаточности».

При этом, по словам специалиста, врачи не могут не учитывать полигенные риски, то есть наследственную предрасположенность к заболеваниям, однако на уровень смертности населения по-прежнему существенно влияют артериальная гипертония, нарушения липидного обмена и курение. Среди других значимых причин эксперт называет особенности питания, употребление алкоголя и недостаточную физическую активность.

«В современной медицине существует определенный парадокс, – продолжает Конради, – мы располагаем все более высокотехнологичными методами лечения, но при этом недостаточно внимания уделяем причинам, которые приводят к заболеваниям. Тем временем профилактические меры, в том числе образ жизни, могут существенно влиять на распространенность сердечно-сосудистых факторов риска в популяции. В этом отношении показателен опыт Финляндии, а именно проект «Северная Карелия», который касается профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в этой стране, где изменение пищевых привычек позволило снизить уровень смертности от ССЗ среди мужчин трудоспособного возраста более чем на 80%».

Двигательная активность и курение

Не менее важна, по мнению академика, и физическая активность.

«Регулярные нагрузки оказывают положительное влияние на функцию сердца. Для сосудистых пациентов увеличение физической активности может иметь непосредственное клиническое значение, в ряде случаев снижая потребность в дальнейшем лечении, — констатирует академик. — Тем не менее тенденция такова, что все развитие цивилизации ведет к уменьшению двигательной активности человека, поэтому так важно уделять этому пристальное внимание».

Доминирующим фактором риска развития ССЗ Александра Конради называет курение. «При этом основной проблемой является не столько никотин, сколько продукты горения, которые способствуют повышению артериального давления, сосудистой дисфункции, активации тромбоцитов и ишемии органов и тканей, — подчеркивает академик. — Эти механизмы повышают сердечно-сосудистый риск и могут способствовать развитию тяжелых осложнений».

Группа исследователей из Италии выявила , что активное курение и воздействие табачного дыма обусловливают более 30% смертности от ишемической болезни сердца. Ученые установили, что даже пассивное курение повышает риск развития атеросклеротических ССЗ на 30%, в то время как у активных курильщиков такой риск возрастает примерно на 80%.

Но проблема заключается не только в распространенности курения, но и в том, насколько редко табачная зависимость фиксируется в медицинской документации. В исследовании, проведенном в НМИЦ им. Алмазова, были проанализированы 124 тыс. электронных медицинских карт.

«Статус курения содержался только в 27% записей, а среди пациентов сосудистых хирургов частота фиксации этого фактора составляла всего 5%», — отмечает Александра Конради.

Одним из барьеров для борьбы с табакокурением остается и отношение к данному вопросу самих врачей. Примерно треть специалистов считает рекомендации по отказу от курения бесполезными, поскольку пациенты и без того знают о вреде табака.

«Еще примерно треть врачей не дает рекомендаций по изменению образа жизни, считая, что такие советы не работают», — констатирует Конради.

Прагматичный подход

Между тем отказ от курения рассматривается в современных рекомендациях как медицинское вмешательство с доказанной эффективностью. Так, в 2024 году в России были утверждены клинические рекомендации по лечению табачной зависимости, в которых синдром зависимости от табака и никотина определяется как комплекс психических и поведенческих расстройств, характеризующихся выраженным влечением к курению или употреблению никотинсодержащей продукции.

«Именно поэтому курение нельзя рассматривать только как привычку — это серьезная зависимость, при которой медицинская помощь повышает вероятность успешного отказа от табакокурения», — подчеркивает Александра Конради.

Клинические рекомендации предусматривают классификацию различных видов никотинсодержащей продукции, где, помимо традиционных табачных изделий, существуют электронные сигареты (вейпы), электронные системы нагревания табака, кальяны и другие продукты.

«Несмотря на то, что все средства, содержащие никотин, являются вредными для здоровья, степень вреда, наносимого ими, разная, и, если уж выбирать из всего имеющегося ассортимента, то следует делать выбор в пользу наименьшего вреда», — отмечает академик.

Строгие запреты никогда не работают должным образом, предостерегает Конради, поэтому для людей с уже сформировавшейся никотиновой зависимостью требуется более гибкий прагматичный подход. Например, такая мера, как повышение стоимости сигарет, действительно может снижать распространенность курения среди подростков, однако у взрослых увеличение цены само по себе не приводит к отказу. Поэтому популяционные меры защиты молодежи и медицинская помощь взрослым курильщикам должны рассматриваться с учетом разных задач, учитывать тяжесть зависимости и предусматривать прагматичное медицинское сопровождение, уверена эксперт.

Приоритетом для пациента остается полный отказ от курения, однако существуют инновационные возможности для постепенного снижения и модификации риска, отмечает врач. По словам специалиста, уже через 5–10 лет после прекращения курения сердечно-сосудистый риск снижается и приближается к показателям некурящих, поэтому к отказу важно стремиться в любом возрасте.

«Базовые вопросы медицины лежат в области профилактики. Сюда входят и образование, и современные дистанционные технологии, и влияние на образ жизни популяции, и сдвиг всей системы здравоохранения в целом из области лечения болезней в область управления рисками, — подчеркивает академик Конради. — Модификация факторов риска и вредных привычек, будь то курение, нерациональное питание или гиподинамия, должна стать частью повседневной врачебной практики, поскольку снижение риска позволяет воздействовать на заболевание еще до развития тяжелых осложнений».