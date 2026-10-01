В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре 2026 г. по сравнению с августом 2026 г. составил 100,5%, с декабрем 2025 г. – 103,6%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сентябре 2026 года цены увеличились по сравнению с сентябрем 2025 года на 4,6%. За январь-сентябрь текущего года рост цен по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составил 5%.

Цены на продовольственные товары в сентябре 2026 г. выросли по сравнению с августом на 0,1%, с декабрем 2025 г. выросли на 0,8%. При этом годовой рост цен в сентябре составил 2,8%. За январь-сентябрь 2026 года цены выросли по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 5,4%.

Цены на непродовольственные товары в сентябре 2026 года выросли по сравнению с августом на 0,6%, а с начала года увеличились на 3,4%. Годовой рост цен в сентябре 2026 года ускорился к уровню сентября 2025 года на 3,7%. За январь-сентябрь текущего года цены увеличились на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Цены на услуги в сентябре 2026 года по сравнению с августом подросли на 0,9%, с декабрем 2025 года увеличились на 8,6%. Годовой рост цен в сентябре 2026 года составил 9%. За январь-сентябрь текущего года цены выросли по сравнению с январем-сентябрем 2025 года на 8%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в сентябре 2026 г. по сравнению с августом 2026 г. составил 100,5%, с декабрем 2025 г. – 103,9%.