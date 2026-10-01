Заместитель министра экономики Зубович Алексей Иванович 10 октября 2026 года проведет прямую телефонную линию на тему «Важнейшие показатели и параметры прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2027 год».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.