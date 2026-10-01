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Экономика РБ
РУКОВОДСТВО МИНЭКОНОМИКИ 10 ОКТЯБРЯ ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»
12:12 09.10.2026
Заместитель министра экономики Зубович Алексей Иванович 10 октября 2026 года проведет прямую телефонную линию на тему «Важнейшие показатели и параметры прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2027 год».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе экономического ведомства, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона: +375(17) 200-05-03.
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