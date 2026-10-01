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Экономика РБ
НОВЫЙ МУЛЬДОВЫЙ КОНВЕЙЕР ЗАПУСТИЛИ В СТАЛЕЛИТЕЙНОМ ЦЕХЕ МТЗ
12:08 09.10.2026
На плавильном участке сталелитейного цеха Минского тракторного завода запустили новый мульдовый конвейер для изготовления чушного чугуна, передает корреспондент «Трактор.бел».
«Идея возникла еще в 2024 году. Разработкой и сборкой занимались специалисты нашего предприятия из разных подразделений. Запуск конвейера позволит перерабатывать отходы производства — чугунную стружку, образующуюся после обработки серого чугуна в механических цехах, а также стальной лом. Так себестоимость получаемого чугуна окажется на 10–20 % ниже, чем при закупке у сторонних поставщиков», — рассказал начальник сталелитейного цеха ОАО «МТЗ» Дмитрий Мехов.
Руководитель подразделения отметил, что на первом этапе конвейер обеспечит чугуном марки Л4 литейный цех № 1. В дальнейшем планируется поставлять передельный чугун в литейный цех № 3 и обеспечивать сам сталелитейный цех, а если позволят объемы — литейный № 2.
«Конвейер в сталелитейном экономически выгоден, так как создает замкнутый производственный цикл: чугунная стружка перестает быть отходом и возвращается как полноценный материал для изготовления стержней, форм и отливок. А литейная технология в нашем цехе сегодня как раз подразумевает использование чугуна», — добавил начальник литейного цеха № 1 ОАО «МТЗ» Григорий Хомич.
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