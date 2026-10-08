В Минске завершился четвертый Контртеррористический форум, в рамках которого Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь провел масштабную презентацию своей продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомвоенпрома, главной демонстрационной площадкой вчера стал специализированный полигон, где во время учений «Евразия-Антитеррор – 2026» предприятия ведомства представили потенциальным заказчикам из стран СНГ и ШОС линейку готовых рыночных решений для борьбы с современными угрозами.

Наиболее коммерчески перспективный сегмент радиоэлектронной борьбы и обнаружения БПЛА активно развивает ОАО «КБ Радар», презентовавшее целую линейку востребованной техники. В нее вошли мобильные комплексы «Гроза-Z3-JM» и «Гроза-С», радиоэлектронное ружье «Гроза-Р5», а также обнаружитель-пеленгатор «Шапель». В свою очередь, ОАО «ВОЛАТАВТО» продемонстрировало модернизированный мобильный комплекс «Сапсан», разработанный для защиты объектов критической инфраструктуры от малоразмерных дронов.

Интерес инвесторов и партнеров также привлекла продукция в сфере тяжелого машиностроения, робототехники и связи. ОАО «Минский завод колесных тягачей» выставило шасси МЗКТ-690400-010 с бронированной кабиной, а ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» показало роботизированный комплекс «Адунок-М250». Высокотехнологичный приборостроительный сектор был представлен средствами связи от ОАО «АГАТ-СИСТЕМ», включая радиостанции Р-188 и Р-181-5НК, гарнитуры ГШ-3 и телефонные аппараты ТА-23.