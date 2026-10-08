ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.10.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ГОСКОМВОЕНПРОМ ПРЕДСТАВИЛ ПЕРЕДОВЫЕ ОБОРОННЫЕ РАЗРАБОТКИ В МИНСКЕ


11:34 09.10.2026

В Минске завершился четвертый Контртеррористический форум, в рамках которого Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь провел масштабную презентацию своей продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомвоенпрома, главной демонстрационной площадкой вчера стал специализированный полигон, где во время учений «Евразия-Антитеррор – 2026» предприятия ведомства представили потенциальным заказчикам из стран СНГ и ШОС линейку готовых рыночных решений для борьбы с современными угрозами.

Наиболее коммерчески перспективный сегмент радиоэлектронной борьбы и обнаружения БПЛА активно развивает ОАО «КБ Радар», презентовавшее целую линейку востребованной техники. В нее вошли мобильные комплексы «Гроза-Z3-JM» и «Гроза-С», радиоэлектронное ружье «Гроза-Р5», а также обнаружитель-пеленгатор «Шапель». В свою очередь, ОАО «ВОЛАТАВТО» продемонстрировало модернизированный мобильный комплекс «Сапсан», разработанный для защиты объектов критической инфраструктуры от малоразмерных дронов.

Интерес инвесторов и партнеров также привлекла продукция в сфере тяжелого машиностроения, робототехники и связи. ОАО «Минский завод колесных тягачей» выставило шасси МЗКТ-690400-010 с бронированной кабиной, а ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей» показало роботизированный комплекс «Адунок-М250». Высокотехнологичный приборостроительный сектор был представлен средствами связи от ОАО «АГАТ-СИСТЕМ», включая радиостанции Р-188 и Р-181-5НК, гарнитуры ГШ-3 и телефонные аппараты ТА-23.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.10.2026
валюта курс
EUR 3.4256
USD 3.0637
RUB 3.5893
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.10.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4251 -0.0039
USD 3.0637 -0.003
RUB 3.5893 +0.0022
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4000 3.4100
USD 3.0310 3.0330
RUB 3.4098 3.5650
подробнее

Конвертация в банках
на 09.10.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1220 1.1255
EUR/RUB 95.3500 100.1966
USD/RUB 85.0500 89.5990
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте